الصوت والضوء: "أوبرا عايدة" حققت نتائج إيجابية بمنطقة الهرم

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال سامح سعد، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إن إقامة عروض "أوبرا عايدة" الأخيرة بالهرم، حققت نتائج إيجابية في حركة السياحة بالمنطقة، لافتا إلى أنه بالرغم من عدم دعم وزارة السياحة لها بحجة عدم وجود أموال كافية لدعمها لكنها حققت نتائج إيجابية بالفعل.

وانطلقت عروض أوبرا عايدة بمنطقة أهرامات الجيزة، يومي 8 و 9 مارس الماضي بالأهرامات بعد غياب دام 25 عاما، في إطار دعم وتنشيط السياحة المصرية وذلك تزامنا مع فعاليات بورصة برلين المقامة حاليا في ألمانيا، بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونائب السفير التركي بالقاهرة، وسفير الأمم المتحدة بالقاهرة علاوة على أكثر من 1500 شخص، وشارك في الحفل راقص الباليه الأول هاني حسن بعروض مميزة من خلال فرقة باليه الأوبرا المصرية ضمن حفل أوبرا عايدة بالأهرامات اليوم وغدًا.

وأكد سعد لمصراوي، أن مردود "أوبرا عايدة" جيد وله أثر طيب وجاءت مجموعات سياحية مخصوصة لمشاهدة الحدث بمنطقة الصوت والضوء بالهرم، مؤكدا أن السياحة الثقافية بمنطقة الهرم استفادت منها كثيرا.​