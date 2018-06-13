"الأعلى للإعلام" يشيد بقانون الإعلام الجديد: "منح المجلس حقه كاملًا"

كتب - مصطفى علي:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون الإعلام الجديد أعطى المجلس حقه بالكامل ومنحه حق ضبط الأداء الإعلامي بحيث يكون السلطة الوحيدة التي تملك حق توقيع العقوبات على وسائل الإعلام المختلفة سواء خاصة أو قومية.

وأضاف في بيان اليوم، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يشكر مجلس النواب على تفهمه وإدراكه للخطوات التي أنجزها المجلس، وأن الأعلى للإعلام سيواصل رسالته في إطار ما يمكن الإعلام المصري بالفعل بأن يكون إعلاما موضوعيا بعيدا عن التجاوزات قادر على كسب ثقة المجتمع محافظا على أصول المهنة وأخلاقياتها، وردع كل جهد سيء يكون له تأثير على الرأي العام ويشجع من جهة أخرى الإنجازات الجيدة سواء التي تحدث في الملاعب أو الدراما أو الفتاوى الدينية وغيرها، كما أن المجلس سيوفق أوضاعه مع ما ورد في القانون الجديد حول عدد الأعضاء وطبيعة التشكيلات.

وأوضح أنه يعتقد أن للمجلس مهمتين أساسيتين: ضبط الأداء الإعلامي في كافة وسائل الإعلام قومية أو خاصة، وتدريب الإعلاميين والصحفيين بغض النظر عن مكان عملهم، كما أنه من المهام الأساسية التي سوف يبدأ بها المواقع الإلكترونية التي أوكل إليه القانون مهمة الترخيص لها بحيث يمكن من يريد من توفيق أوضاعه.