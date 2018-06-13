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    وزير الصحة يتراجع عن إيقاف مدير مستشفى سوهاج في واقعة سقوط الأسانسير

    06:15 م الأربعاء 13 يونيو 2018
    وزير الصحة يتراجع عن إيقاف مدير مستشفى سوهاج في واقعة سقوط الأسانسير

    وزير الصحة أحمد عماد الدين

    كتب - أحمد جمعة:

    أصدر الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، قرارا بإلغاء قرار وقف مدير مستشفى سوهاج العام الدكتور محمد أحمد عبد الرحيم في واقعة سقوط الأسانسير.

    وكان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين قرر إيقاف مدير مستشفى سوهاج العام، ومسئولي صيانة الأسانسيرات عن العمل وإحالتهم للتحقيق العاجل، على خلفية وفاة مواطن بعد سقوطه بأحد الأسانسيرات.

    وشكل وزير الصحة، لجنة من الإدارة الهندسية بالوزارة لمعاينة وفحص الأسانسيرات بمستشفي سوهاج العام، وانتقلت اللجنة لمقر المستشفى.

    جدير بالذكر أن المتوفى يبلغ من العمر 32 عاما، كان في زيارة لنجله المحتجز بالمستشفى بقسم العظام بالطابق الرابع.

    وزير الصحة محمد عبد الوهاب مستشفى سوهاج العام واقعة سقوط الأسانسير
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