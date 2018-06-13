"الأوقاف" تعلن اعتماد 41 محفظًا جديدًا

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، نتيجة اختبار (المجموعة السابعة) 41 محفظًا ومحفظة متطوعين من المحفظين والمحفظات التابعين للجمعيات الأهلية، ليكون إجمالي من تم إجازتهم وتقنين أوضاعهم حتى الآن 1658 محفظًا ومحفظة.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتقنين وضع مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة لبعض الجمعيات الأهلية لتكون تحت الإشراف العلمي لوزارة الأوقاف، والإشراف المالي والإداري لوزارة التضامن الاجتماعي وفي إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم إرسال كشوف أسماء المجموعة السابعة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج كارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.