  • عاجل:مصدر حكومي: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين أمام السيسي غدًا
    • 1339270 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    "الأوقاف" تعلن اعتماد 41 محفظًا جديدًا

    06:07 م الأربعاء 13 يونيو 2018
    "الأوقاف" تعلن اعتماد 41 محفظًا جديدًا

    الدكتور محمد مختار جمعة

    كتب - محمود مصطفى:

    اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، نتيجة اختبار (المجموعة السابعة) 41 محفظًا ومحفظة متطوعين من المحفظين والمحفظات التابعين للجمعيات الأهلية، ليكون إجمالي من تم إجازتهم وتقنين أوضاعهم حتى الآن 1658 محفظًا ومحفظة.

    وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتقنين وضع مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة لبعض الجمعيات الأهلية لتكون تحت الإشراف العلمي لوزارة الأوقاف، والإشراف المالي والإداري لوزارة التضامن الاجتماعي وفي إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

    ومن المقرر أن يتم إرسال كشوف أسماء المجموعة السابعة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج كارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.

    محمد مختار جمعة الأوقاف الجمعيات الأهلية تحفيظ القرآن الكريم

    الخبر التالى:

    وزير الصحة يتراجع عن إيقاف مدير مستشفى سوهاج في واقعة سقوط الأسانسير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان