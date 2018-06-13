"الوزراء" ينفي فرض حد أقصى لعدد الأفراد المستفيدين من الدعم التمويني

كتب - محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإصدار وزارة التموين تعليمات للمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بجعل الحد الأقصى للدعم التمويني بـ 3 أفراد فقط للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقات تموينية جديدة .

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً ، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بدعم المواطنين المقيدين على البطاقة التموينية بقيمة 50 جنيهاً لكل فرد حتى أربعة أفراد.

وأضاف التقرير أنه في حالة زيادة عدد الأفراد على البطاقة التموينية عن أربعة، فإن كل فرد إضافي فقط سيحصل على دعم تمويني بقيمة 25 وليس 50 جنيهاً، مع عدم وجود حد أقصى لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة التموينية الواحدة، فإذا كانت الأسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل على دعم تمويني بقيمة 200 جنيه ، وإذا كانت 5 أفراد ستحصل على دعم تمويني بقيمة 225 جنيهاً ، وبالنسبة للعائلة المكونة من 6 أفراد ستحصل على دعم تمويني بقيمة 250 جنيهاً، وهكذا.

وفي ذات السياق ، أعلنت الوزارة أنه تم بدء صرف مقررات تموين شهر يونيو الجاري منذ بداية الشهر من خلال البقالين ومنافذ جمعيتي، والجمعيات الاستهلاكية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية ، مشيرة إلى أن جميع السلع التموينية متوفرة وتشمل السلع الأساسية مثل السكر بسعر 9 جنيهات ونصف الجنيه، والزيت بسعر 14 جنيهاً وغيرها من السلع التي تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له.

وتابعت الوزارة بأن عدد المواطنين المقيدين في البطاقات التموينية يبلغ حوالي 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية، ويصرفون مقرراتهم التموينية شهرياً بقيمة 3.5 مليار جنيه من خلال 1200 مجمع استهلاكي و30 ألف بدال تمويني و3000 فرع لمشروع جمعيتي.

وناشدت الوزارة المواطنين أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280).

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