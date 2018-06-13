مصدر: هالة زايد وزيرة للصحة.. و"عماد الدين" يجمع متعلقاته

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر حكومي، إن الدكتورة هالة زايد رئيس أكاديمية 57357 للعلوم الصحية، ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرة للصحة ضمن التشكيل الجديد الذي أعده الدكتور مصطفى مدبولي، غدًا الخميس.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه تم الاستقرار على تعيين الدكتورة هالة زايد، رغم المحاولات التي أجراها الدكتور أحمد عماد الدين للإبقاء عليه في التشكيل الجديد، حيث دشن عدد من أعضاء مجلس النواب حملة لجمع توقيعات تطالب بعدم تغيير "عماد الدين".

في ذات السياق، قال مصدر بوزارة الصحة إن "عماد الدين" جمع متعلقاته الشخصية من الوزارة في اليوم الأخير له.

وسبق لوزير الصحة أن قال لمصراوي، تعليقا على مشاورات التعديل الحكومي، إن "التغيير سُنّة الحياة، ولا يوجد مسئول مخلد في مكانه".