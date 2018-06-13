  • عاجل:مصدر حكومي: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين أمام السيسي غدًا
    • 1339270 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    مونديال روسيا حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    مصدر: هالة زايد وزيرة للصحة.. و"عماد الدين" يجمع متعلقاته

    05:50 م الأربعاء 13 يونيو 2018
    مصدر: هالة زايد وزيرة للصحة.. و"عماد الدين" يجمع متعلقاته

    الدكتور أحمد عماد الدين

    كتب - أحمد جمعة:

    قال مصدر حكومي، إن الدكتورة هالة زايد رئيس أكاديمية 57357 للعلوم الصحية، ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرة للصحة ضمن التشكيل الجديد الذي أعده الدكتور مصطفى مدبولي، غدًا الخميس.

    وأوضح المصدر لمصراوي، أنه تم الاستقرار على تعيين الدكتورة هالة زايد، رغم المحاولات التي أجراها الدكتور أحمد عماد الدين للإبقاء عليه في التشكيل الجديد، حيث دشن عدد من أعضاء مجلس النواب حملة لجمع توقيعات تطالب بعدم تغيير "عماد الدين".

    في ذات السياق، قال مصدر بوزارة الصحة إن "عماد الدين" جمع متعلقاته الشخصية من الوزارة في اليوم الأخير له.

    وسبق لوزير الصحة أن قال لمصراوي، تعليقا على مشاورات التعديل الحكومي، إن "التغيير سُنّة الحياة، ولا يوجد مسئول مخلد في مكانه".

    هالة زايد السيسي مصطفى مدبولي أحمد عماد الدين

    الخبر التالى:

    "الوزراء" ينفي فرض حد أقصى لعدد الأفراد المستفيدين من الدعم التمويني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان