"تنسيقية شباب الأحزاب" تكشف عن المنضمين لها

كتبت-مروة شوقي:​

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تضم عددا من الأحزاب السياسية المصرية والسياسيين الشباب من مختلف التوجهات، الذين يقدمون تجربة جديدة في ممارسة العمل العام.

وأضافت التنسيقية، في بيانها الثاني، أن شباب التنسيقية يهدفون إلى إيجاد المساحات المشتركة بينهم لاستثمارها على أكمل وجه بما من شأنه إرساء دعائم الدولة المصرية، وإعلاء مصالح المجتمع وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الدولة ومؤسساته، استجابة لدعوة القيادة السياسية لأهمية تنمية الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة.

وتضم التنسيقية عدد من الأحزاب، في مقدمتها: "الإصلاح والتنمية، والإصلاح والنهضة، والتجمع، والجيل، والحركة الوطنية، المصرية، والحرية، والشعب الجمهوري، والغد، والمحافظون، والمصري الديمقراطى الاجتماعي، والمصريين الأحرار، والمؤتمر، والناصري، والنور، والوفد، وحماة الوطن، ومستقبل وطن، ومصر الحديثة، ومصر بلدي".

كما تضم التنسيقية، شباب سياسيين، على رأسهم "أميرة العادلي، وسها سعيد عبد المنعم، وشهاب وجيه، وعمرو جمال يونس، وعمرو درويش".

وكلفت التنسيقية، شيماء عبد الإله عبدالحميد، أمين شباب حزب مستقبل وطن، ومحمد إبراهيم موسى، متحدثين إعلاميين باسم التنسيقية، للرد على استفسارات الصحفيين والاعلاميين.