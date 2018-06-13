الأوقاف: فرش ٨٠ مسجدًا بشمال سيناء بعد العيد

كتب - محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف، إنها تستعد الآن لفتح 4 مراكز للثقافة الإسلامية بمحافظة شمال سيناء بمناطق العريش والحسنة والقسيمة وبئر العبد.

وأوضحت الأوقاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن الدكتور محمد مختار جمعة، كلف الدكتور السيد حسين عبدالباري وكيل الوزارة لشئون الدعوة، بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لفتح هذه المراكز عاجلاً.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنها ستقوم بفرش ٨٠ مسجدًا بمحافظة شمال سيناء تبرعًا من شركة النساجون الشرقيون، بعد عيد الفطر المبارك، في إطار خطة الشركة للتبرع بفرش ١٠٠ مسجد بشمال سيناء، موجهة الشكر للشركة على التبرع.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك إضافة إلى ما خصصته لإحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد بمحافظة شمال سيناء بتكلفة تتجاوز عشرين مليون جنيه.