مصدر حكومي: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين أمام السيسي غدًا

كتب - محمد عمارة:

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أنه من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الخميس.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن التشكيل الجديد للحكومة شهد توسعًا في تعيين عدد من النواب للوزراء، خاصة لوزراء المجموعة الاقتصادية، على إثر استقالة عمرو المنير نائب وزير المالية، وهالة المغربل نائبة وزيرة التخطيط.

وأشار المصدر إلى أن التغيير سيكون في حدود 7 إلى 10 وزراء، على أن يعقب أداء اليمين اجتماع مع الرئيس السيسي لاستعراض خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الحكومة الجديدة ستعرض برنامجها على مجلس النواب بنهاية الشهر الجاري.