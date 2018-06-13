اختيار "نبيلة مكرم" ضمن التشكيل الجديد لمجلس أمناء بيت العائلة المصرية

كتبت-مروة شوقي:

اعتمد فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اللذين يرأسا البيت بالتناوب، التشكيل الجديد لمجلس أمناء بيت العائلة المصرية.



وتم اختيار السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، ضمن التشكيل الجديد، لبيت العائلة المصرية.



ويهدف البيت، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011، بمبادرة شيخ الأزهر الشريف، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية والتصدي لكل محاولات بث الفرقة من خلال العمل على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.