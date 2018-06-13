وزيرة الهجرة ورئيس "الوطنية للانتخابات" يبحثان طلبات المصريين في الخارج

كتبت-مروة شوقي:

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من أعضاء الهيئة، لمناقشة طلبات المصريين بالخارج التي تلقتها الوزيرة خلال زياراتها الخارجية لعدة دول، بجانب الاستفسارات التي تلقتها غرفة العمليات وزارة الهجرة لمتابعة الانتخابات.

واستعرضت مكرم، أهم تلك الطلبات والتي كان من أبرزها طلب مشاركة المصريين بالخارج المسجلين في بطاقات الرقم القومي "مقيم بالخارج"، في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات وعدت بدراسة للوصول إلى هذه الآلية التي من شأنها التيسير على هؤلاء المصريين المقيمين في الخارج.

وأضافت:" إن غرفة العمليات التي شكلتها وزارة الهجرة خلال انطلاق الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي، قد تلقت أكثر من 300 استفسار خلال العملية الانتخابية من مختلف دول العالم".

وأوضحت مكرم، أن أغلب الاستفسارات جاءت حول إمكانية التصويت عبر الإنترنت، وإمكانية التصويت بصورة جواز السفر الساري دون رقم قومي ومعه شهادة ميلاد مميكنة، وإتاحة التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن ما لمسناه من روح وطنية لأبنائنا بالخارج يعبر عن مدى الوعي الكبير لديهم، وشعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم والمساهمة في رسم مستقبله والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي كحق دستوري لكل المصريين.

من جانبه، رحب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بما تم عرضه من مقترحات تيسر على المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وممارسة حقهم الدستوري باعتبارهم جزءًا أصيلاً من أبناء هذا الوطن.