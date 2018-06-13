ننشر نموذج إجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة (صور)

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، صورًا لنموذج إجابة امتحان اللغة الانجليزية، الذي أداه طلاب الثانوية العامة أمس الثلاثاء.

واشتكى الطلاب من صعوبة الامتحان في مجمل جزئياته، مطالبين بتوزيع درجات بعض الأسئلة الصعبة.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إنه بناء على نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الانجليزية، ستحدد الوزارة مدى صعوبة امتحان اللغة الانجليزية، وإمكانية توزيع درجات بعض الأسئلة.

وأوضح رئيس عام الامتحان، أنه لا يمكنه إجراء أي تعديلات على نموذج الإجابة إلا في ضوء نتيجة العينة العشوائية: "طلبة كتير بيشتكوا وفي الآخر بنلاقي نتيجة العينة فيها عدد كبير حاصل على الدرجات النهائية، وامتحان الفرنساوي حصل فيه شكاوى وقالوا فيه أخطاء وحصل 3000 طالب بالعينة على الدرجة النهائية".

وأكد حجازي، أنه إذا أسفرت نتيجة العينة العشوائية عن وجود سؤال لم يجبه كل الطلاب، أو سؤال احتمل أكثر من معنى، سيتم توزيع درجته فورًا وسيعتمد القرار بنفسه.

وأضاف حجازي، في تصريح خاص لمصراوي، أن لجان تقدير الدرجات أوشكت على الانتهاء من العينة العشوائية للغة الانجليزية، مشيرًا إلى حصول عدد كبير من الطلاب على درجات تقترب من النهائية.