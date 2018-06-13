التعليم: ارتفاع نسبة الحاصلين على درجات تقترب من النهائية بعشوائية "الإنجليزي"

كتبت- ياسمين محمد:

أجرى الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام (رئيس عام امتحان الثانوية العامة)، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية للجان تقدير درجات امتحان مادة اللغة الإنجليزية بقطاعي القاهرة (ب،ج) بمدرستي الحلمية الثانوية للبنات، والسنية الثانوية للبنات، والتقى بالمقدرين، واطمأن على سير أعمال تقدير درجات العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، واطلع على نماذج من كراسات إجابات الطلاب، وتأكد من أن جميع أجزاء الإجابة يتم تقديرها، ولاحظ ارتفاع منسوب الحاصلين على درجات تقترب من الدرجة النهائية في المادة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أشاد حجازي بالجهود المبذولة، وطالبهم ببذل المزيد من أجل ضمان تحقيق الشفافية، وتحقيق صالح الطلاب، ووجه بضرورة توخي الدقة اللازمة أثناء أعمال التقدير، والاهتمام بعملية تجميع الجزئيات، لضمان حصول الطلاب على حقهم كاملاً دون زيادة أو نقصان.

رافق رئيس عام الامتحان خلال الزيارة كلٌ من الدكتور أنور إبراهيم، مدير عام إدارة الخليفة والمقطم، وماهر الشاذلي، رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ب)، وحسين الجندي رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ج)، وأحمد أسامة رئيس لجنة الإدارة بقطاع القاهرة.

ومن جانب آخر حرص خالد عبد الحكم، مدير عام الامتحانات، ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة لجان التقدير؛ فأجرى زيارة للجان التقدير بقطاعي القاهرة (أ،د) واطمأن على سير أعمال تقدير الدرجات.

وأكد عبد الحكم على ضرورة إجراء المراجعات اللازمة لإجابات الأسئلة التي تم تقديرها، بحيث لا تترك أي إجابات للطالب دون تقدير، حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً، ووجه بمراعاة المعدلات القانونية لتوزيع الأوراق، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد الدرجات، توطئةً للانتهاء من أعمال إعداد النتيجة.

وأوشكت لجان النظام والمراقبة على الانتهاء من تقدير النسب المقررة للعينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الانجليزية"، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.