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    الإفتاء تُحذر من الاختلاط في صلاة العيد: "غير جائز شرعًا"

    03:15 م الأربعاء 13 يونيو 2018
    الإفتاء تُحذر من الاختلاط في صلاة العيد: "غير جائز شرعًا"

    كتب – محمود مصطفى:

    قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد، دون فاصل أو حاجز، لا يجوز شرعا.

    وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، اليوم الأربعاء، أن صلاة الرجال بجوار النساء في المصلى، دون حاجز بينهم، تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف، وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.​
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    دار الإفتاء المصرية صلاة العيد عيد الفطر
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