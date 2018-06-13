الرئيس يطالب محافظ "المركزي" بالاستمرار في تحسين المؤشرات الاقتصادية

كتب- عمر مصطفى:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع مُجمل أداء الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك، موضحًا حرص البنك على إحداث تحولات جذرية في هيكل النمو الاقتصادي، من خلال تبني مجموعة من السياسات والإجراءات الحاسمة التي هدفت إلى ضمان استدامة برنامج الإصلاح الهيكلي، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف.

وحسب بيان الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أوضح طارق عامر أن هذه الإجراءات والسياسات ساهمت في تحفيز الاقتصاد وتحقيق ارتفاع غير مسبوق في مستوى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي، عرض آخر تطورات توطين التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول المالي، وأوضح أن حجم المتعاملين مع البنوك ومكاتب البريد وصل إلى نحو 17 مليونا، وهناك خطة لرفع هذا العدد عن طريق إجراءات تشريعية وخدمات جديدة بالبنوك، للوصول إلى طوائف المجتمع المختلفة، فضلاً عن تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار وتشجيع الإنتاج بما يدعم نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس شدد على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، مؤكدًا ضرورة العمل في ذات الوقت على توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم.