رئيس"الامتحانات" يزور لجنة تقدير درجات بأول أيام تصحيح "اللغة الانجليزية"

كتبت- ياسمين محمد:

أجرى الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، زيارة لمدرة الحلمية الثانوية بنات، بالسيدة زينب، التابعة لكنترول الخديوية، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة تقدير درجات اللغة الانجليزية.

وبدأت لجان تقدير امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الانجليزية، التي أداها طلاب الثانوية العامة، أمس الأربعاء.

واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية، مشيرين إلى أن به الكثير من الكلمات الصعبة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنه في ضوء نتيجة العينة العشوائية، سيتم اتخاذ القرار المناسب تجاه نموذج الإجابة، ففي حالة عدم أجابة جميع الطلاب عن سؤال بعينه توزع درجاته على باقي الأسئلة، أما في حالة حصول عدد من الطلاب على الدرجات النهائية، يعتبر الامتحان مطابقًا للمواصفات ولن يجرى أي تعديل على نموذج إجابته.