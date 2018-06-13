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    رئيس"الامتحانات" يزور لجنة تقدير درجات بأول أيام تصحيح "اللغة الانجليزية"

    02:42 م الأربعاء 13 يونيو 2018
    رئيس"الامتحانات" يزور لجنة تقدير درجات بأول أيام تصحيح "اللغة الانجليزية"

    الدكتور رضا حجازي

    كتبت- ياسمين محمد:

    أجرى الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، زيارة لمدرة الحلمية الثانوية بنات، بالسيدة زينب، التابعة لكنترول الخديوية، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة تقدير درجات اللغة الانجليزية.

    وبدأت لجان تقدير امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الانجليزية، التي أداها طلاب الثانوية العامة، أمس الأربعاء.

    واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية، مشيرين إلى أن به الكثير من الكلمات الصعبة.

    وأكد الدكتور رضا حجازي، أنه في ضوء نتيجة العينة العشوائية، سيتم اتخاذ القرار المناسب تجاه نموذج الإجابة، ففي حالة عدم أجابة جميع الطلاب عن سؤال بعينه توزع درجاته على باقي الأسئلة، أما في حالة حصول عدد من الطلاب على الدرجات النهائية، يعتبر الامتحان مطابقًا للمواصفات ولن يجرى أي تعديل على نموذج إجابته.

    رضا حجازي امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

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