"المقاولون العرب": إنهاء 80% من مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية

كتب – محمد عبدالناصر:

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن شركة المقاولون العرب انتهت من الأعمال الإنشائية من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية بنسبة تتراوح بين 70% وحتى 80%، لافتًا إلى أن الانتهاء من المسجد بالكامل آخر العام الجاري، وأن المسجد ليس مجهزًا بالكامل لاستقبال صلاة عيد الفطر.

وأضاف صلاح، في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن الشركة انتهت من رفع المآذن والقباب، كما أن أعمال التشطيبات الداخلية تسير بالمعدلات المطلوبة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن مسجد الفتاح العليم من أكبر المساجد في الشرق الأوسط، والذي يجري تنفيذه على مساحة 29 فدانًا، ويضم 4 قباب ثانوية لصحن المسجد بارتفاع 10 أمتار، ومن المقرر أن يتسع المسجد لـ 6300 مصلٍ، ويضم 6 مداخل، ومدخلًا جانبيًا لمصلى السيدات، و2 ميضة للرجال ومثلهما للنساء، كما تعلو المسجد ساحة مكشوفة تستخدم أيضًا للصلاة.

ولفت إلى أنه يوجد في المسجد بدروم على مساحة 6300 متر مربع، ويضم البدروم مصلى للرجال بواقع 1200 مصلٍ، بجانب صحن المسجد والذي يقع على مساحة 6 آلاف متر أيضًا ويتسع لنحو 6 آلاف مصلٍ.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف بإنشاء المسجد، في قداس عيد الميلاد المجيد، العام الماضي، والذي يقع في نهاية العاصمة الإدارية من اتجاه طريق السويس السخنة أو شارع التسعين الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة.

ويتضمن المسجد متحف رسالات سماوية، ودار تحفيظ قرآن، ومستوصفًا طبيًا، كما يشتمل على 7 قاعات، منها 4 قاعات مناسبات و3 قاعات للنساء.​

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