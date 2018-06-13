"الصحفيين" تشكر النائب العام لضبط مؤسسي الكيان الموازي للنقابة

كتب- مصطفى علي:

أعلنت نقابة الصحفيين، أن مباحث الأموال العامة ألقت القبض على شخصين اشتركا مع آخر في إنشاء كيان غير شرعي موازٍ لنقابة الصحفيين تحت مسمى، نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية، وعلقوا لافتة ضخمة على المقر الكائن بـ30 شارع السد العالي، الدقي، وتحصلوا على مبالغ مالية كبيرة تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه للعضوية 20 ألف جنيه للمستشار الإعلامي واعتماد بطاقة الرقم القومي وجواز السفر.

وصرح حاتم زكريا، السكرتير العام، بأن نقابة الصحفيين بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى هذه النتيجة بعد أن تقدمت ببلاغ للنائب العام بتاريخ 3 /2 / 2018 والذي قيد برقم 1549 عرائض النائب العام، وأحاله لنيابة شمال الجيزة الكلية والتي بادرت على الفور بطلب تحريات المباحث والتي وردت مؤكدة صحة بلاغ النقابة وقيدت القضية تحت رقم 1011 لسنة 2018 إداري الدقي، وقدمت الشؤون القانونية بالنقابة المستندات القاطعة في الموضوع والتي تضمنت تحقيقات وأحكام صادرة في واقعة مماثلة سابقة على سبيل المثال ( نقابة الصحفيين المستقله لحسين المطعني) ودراسة قانونية تؤكد عدم شرعية ما يسمي بالنقابات المستقلة استنادا للمادة 77 من الدستور وحكم قضائي صادر من محكمة استنئاف القاهرة والعديد من فتاوى مجلس الدولة التي تؤكد عدم شرعية كيانات هذه النقابات المستقلة .

وأكدت النقابة تقديرها للمستشار النائب العام ونيابة شمال الجيزة الكلية ووزير الداخلية لاهتمامهم ببلاغ النقابة، كما ستتوجه النقابة بهذه المستندات لوزير القوي العاملة لتبادر بمحو وشطب جميع الكيانات العشوائية والفوضوية المسماه بالنقابات المستقلة من سجلاتها.