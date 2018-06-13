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    حرارة شديدة ورطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس العيد

    01:27 م الأربعاء 13 يونيو 2018
    حرارة شديدة ورطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس العيد

    كتب- محمد نصار:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك موجة حارة جديدة بداية من غد الخميس وتستمر في أيام عيد الفطر المبارك.

    وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا بداية من الغد وحتى الأحد المقبل، ومن المتوقع أن تصل فيه درجة الحرارة إلى "40 - 41".

    وأوضح رئيس هيئة الأرصاد، أن طقس العيد شديد الحرارة على القاهرة ومختلف الأنحاء، ولا يوجد نشاط لحركة الرياح.

    ونفى رئيس الهيئة، وجود احتمالات لسقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن معدلات الرطوبة ستكون مرتفعة في الساعات الأولى من صباح الأيام المقبلة.

    عيد الفطر الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية أحمد عبدالعال

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