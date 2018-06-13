بطلب إحاطة في "النواب" بشأن قتل النساء لأزواجهن في المسلسلات

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن ما عرضته إحدى القنوات الفضائية من مسلسل تضمنت أحداثه جريمة قتل لشخص على يد زوجتيه، وكان مشهد جريمة القتل مقززًا وبشعًا، وبطريقة غير آدمية، وغريبة على مجتمعنا المصري.

وتساءلت النائبة في طلبها: "أين الرقابة من عرض مثل هذه المشاهد في الدراما وخاصة بشهر رمضان؟".

وقالت منير، إن هذه المشاهد تروج لأفكار تهد بنيان المجتمع، وتُحرض على القتل ونشر الفجور وتهديد النسيج الوطني بأكمله، كما أن هذا المشهد يشوه صورة المرأة المصرية.

وتابعت: "هذه المشاهد تُعد تحريضًا علنيًا للزوجات والسيدات على القتل وأعمال العنف ضد الأزواج خاصة والرجال عامة إذا حدث خلاف ما، وتُعد هذه المشاهد ابتكارًا وخلقَا لأفكار هدامة وترويجًا لأعمال العنف والقتل والخروج عن القانون وإذاعتها ونشرها على أوسع نطاق بين ملايين المشاهدين بهدف استسهال القتل".

وطالبت منى منير، بتقديم اعتذار رسمي لأمهات مصر ولكل زوجة، كما طالبت بوقف عرض مثل هذه المشاهد التي هي بعيدة كل البعد عن العمل الفني أو الدرامي.