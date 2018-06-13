"الري": رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات خلال عيد الفطر

كتب-أحمد مسعد:

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، جميع أجهزة وقطاعات الوزارة برفع أقصى درجات الاستعداد في جميع الإدارات التابعة لها بالمحافظات، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واتخاذ الإجراءات الاستباقية؛ لمواجهة أي مشكلات أو أزمات محتملة من شأنها التأير على إدارة منظومة المياه.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، شدد الوزير على اتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ لعدم تمكين المخالفين من استغلال فترة الإجازة الرسمية وارتكاب أي مخالفات أو تعديلات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، فضلًا عن تشديد الحراسات على المنشآت والمرافق المائية.

وكلف عبدالعاطي، بتشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات، تعمل جميعها من خلال نقاط إتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة؛ لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الاسعة، وحسم أي شكاوى في حينها، وتجهيز كافة المعدلات اللازمة في حال حدوث طوارئ خلال فترة الإجازة.

كما أمر الويزر بتشكيل لجان على مستوى مديري العموم والمفتشين ومديري الهندسات ومهندسي المراكز، تلتزم بالتواجد المستمر والمرور والوقوف على حالة الترع والمصارف، والمتابعة اللحظية لمنسوب المياه بالترع الرئيسية والفرعية، وكذا نهايات الترع والمصارف ومحطات الري والصرف؛ لضمان توفير المياه وكفاءة توزيع جميع الاستخدامات.

ولفت المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري، إلى أن الإدارة المركزية لشئون المياه أعدت برنامج المنصرف من المياه خلف أسوان بما يتناسب والاحتياجات المائية.

ولفت خالد إلى التنسيق مع جميع الإدارات العامة للري لإجراء التخفيضات المناسبة للترع والرياحات خلال الإجازة، لافتًا إلى متابعة الإدارة المركزية لشؤون المياه والإدارات العامة لتوزيع الميــاه التابعة لها، المناسيب على مدار ساعات اليوم، واتخاذ الإجراءات المناسبة فى حالة وجود ازدحامات فى بعض المجاري المائية.

وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة رفع حالة الطوارئ بمحطات الرفع على شبكة الري استعدادًا لإجازة العيد من أجل توفير المياه لمحطات مياه الشرب في مختلف المحافظات وخاصة محافظات الساحل الشمالي، كما تم وضع الجسور المشتركة تحت المراقبة .​