"التعليم": "الكنترولات" في عهدة الجيش والشرطة خلال إجازة عيد الفطر

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن اليوم الأربعاء، هو آخر أيام العمل بلجان النظام والمراقبة "كنترولات الثانوية العامة"، قبل التوقف بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك التي تستمر حتى الاثنين المقبل.

وأضاف حجازي، في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أن قوات الشرطة ستتولى تأمين "الكنترولات" طوال فترة التوقف، بجميع المحافظات عدا المحافظات الحدودية التي يتولى تأمين الكنترولات بها القوات المسلحة.

وطمأن حجازي الطلاب وأولياء: "أكيد يعني مش هنسيب الورق لوحده هو تهريج كل شيء متأمن كويس جدًا".

وأدى طلاب الثانوية العامة، أمس الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتتوقف الامتحانات لمدة أسبوع بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تُستأنف مرة أخرى الثلاثاء المقبل، بمادتي التاريخ والفيزياء.