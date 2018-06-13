"الثانوية العامة": العينة العشوائية تحسم نموذج إجابة "اللغة الانجليزية"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إنه بناء على نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الانجليزية، ستحدد الوزارة مدى صعوبة امتحان اللغة الانجليزية، وإمكانية توزيع درجات بعض الأسئلة.

وأضاف حجازي، في تصريح خاص لمصراوي، الأربعاء، أن لجان تقدير الدرجات ستبدأ اليوم تصحيح العينة العشوائية للغة الانجليزية.

وأوضح رئيس عام الامتحان، أنه لا يمكنه إجراء أي تعديلات على نموذج الإجابة إلا في ضوء نتيجة العينة العشوائية: "طلبة كتير بيشتكوا وفي الآخر بنلاقي نتيجة العينة فيها عدد كبير حاصل على الدرجات النهائية، وامتحان الفرنساوي حصل فيه شكاوى وقالوا فيه أخطاء وحصل 3000 طالب بالعينة على الدرجة النهائية".

وأكد حجازي، أنه إذا أسفرت نتيجة العينة العشوائية عن وجود سؤال لم يجبه كل الطلاب، أو سؤال احتمل أكثر من معنى، سيتم توزيع درجته فورًا وسيعتمد القرار بنفسه.

وأدى طلاب الثانوية العامة، أمس الثلاثاء، امتحان اللغة الانجليزية، وشهدت الامتحانات انهيارات للطلاب بسبب صعوبة الامتحان، وأشاروا إلى أن الامتحان كان مليئ بالكلمات الصعبة، ومن أصعب أسئلته: "القطعة الثانية، الترجمة، تصحيح الخطأ، والقواعد".

من جانبها، قالت إيمان يوسف، مستشار اللغة الانجليزية بالوزارة، إن الامتحان سهل جدًا ومباشر، وبالتأكيد لن يرضي كل الطلاب، مشيرة إلى أن مواصفات الورقة الامتحانية تفضي بأن يكون 15% من الأسئلة في مستوى الطالب المتميز، ومع ذلك أسئلة المتميزين بالامتحان لم تتجاوز 5%.

وعلقت إحدى مقدري الدرجات على الامتحان، مؤكدة أنه صعب للغاية، ويستعصي حتى على طلاب اللغات، مشيرة إلى أن به الكثير من الكلمات من خارج المنهج.

ورد الدكتور رضا حجازي على تعليقها قائلًا، إن اللغة الانجليزية بطبيعتها مادة تراكمية، ومن الوراد جدًا أن يأتي كلمات من السنوات الماضية، وألا يقتصر الامتحان على كلمات منهج الصف الثالث الثانوي.