ننشر موعد وآلية تطبيق زيادات الكهرباء الجديدة

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تطبيق أسعار الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء المختلفة بداية من يوليو المقبل، وتحصيلها بفاتورة شهر أغسطس المقبل، مؤكدًا أن الزيادات الجديدة في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا، والمقرر انتهاؤها بحلول 2022.

وأضاف الوزير، لمصراوي، الأربعاء، أنه كان من المرتقب أن تنتهي فترة الدعم خلال العام الحالي، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض ووجه بتمديدها 4 سنوات أخرى.

وتابع وزير الكهرباء: "هاتفي بيستقبل أكثر من 15 مكالمة تليفونية يوميا من محافظات الصعيد، خاصة سوهاج وقنا يشكون من وجود مشاكل في انتظام التيار وبعض المشكلات في انخفاض الجهود، والوزارة تولي الصعيد ومحافظاته اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية".

وأوضح أن الصيف المقبل سيشهد نهاية معاناة وشكاوى مواطني محافظات الصعيد، خاصة بعد رصد ميزانية ضخمة لشركة مصر العليا التي تضم محافظات "سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان" لكي تبدأ عمليات تطوير شاملة بجميع المحولات والأسلاك الكهربائية بالإضافة، لبناء الشركة المصرية لنقل الكهرباء أكثر من 5 محطات محولات بمناطق مختلفة لرفع كفاءة وقدرة الكهرباء في المناطق التي تعاني من انخفاض الجهود.

وطالب وزير الكهرباء جموع المواطنين بترشيد استهلاكهم واستبدال العدادات مسبوقة الدفع التي تجعل المستهلك يقيم نفسه واستهلاكه بالعدادات القديمة والميكانيكية والإلكترونية.

وجاءت الزيادات الجديدة كالتالي:

الشريحة الأولى: من صفر لـ50 كيلو وات 22 قرشًا بدلاً من 13 قرشًا لكل كيلو وات.

الشريحة الثانية: ممن 51 كيلو وات لـ100 كليو وات 30 قرشًا بدلاً من 22 قرشًا لكل كيلو وات.

الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات 36 قرشًا بدلاً من 27 لكل كيلو وات.

الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات لـ350 كيلو وات 70 قرشًا بدلاً من 55 قرشًا لكل كيلو وات.

الشريحة الخامسة من 351 كيلو وات لـ650 كيلو وات 90 قرشًا بدلاً من 75 قرشًا.

الشريحة السادسة من 651 كيلو وات لـ1000 كيلو وات 135 قرشًا بدلاً من 125 قرشًا:

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 بدلاً من 135 قرشًا.