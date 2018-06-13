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"الوفد" يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر

11:04 ص الأربعاء 13 يونيو 2018
"الوفد" يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر

كتبت-مروة شوقي:
هنأ حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن بيت الأمة يتوجه بالتهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما يتوجه بالتهنئة إلى كل المصريين والشعوب العربية والعالم الإسلامي، داعيا الله أن يعم الخير والسلام على شعوبنا العربية.

وأضاف: "حزب الوفد يتمنى أن تنعم منطقتنا العربية بتحقيق أهداف التنمية والرخاء بمناسبة عيد الفطر المبارك".

حزب الوفد الرئيس السيسي عيد الفطر بهاء أبو شقة

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