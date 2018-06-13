"النقل": حملات مكثفة لفحص تراخيص الوحدات النيلية استعدادًا للعيد

كتب- أحمد نجيب:

وجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بضرورة عمل حملات تفتيشية مكثفة من قبل الإدارة العامة للرقابة النهرية، لتأمين المجرى الملاحي والوحدات الملاحية للنيل.

وقال بيان للوزارة، اليوم الأربعاء: أن الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة، أشرف على عدة حملات استهدفت تنشيط المجرى الملاحي في القاهرة والجيزة والقليوبية، واستهدفت الوحدات السياحية ووحدات النزهة والمعديات، وأُجرى عدة عمليات تفتيشية دقيقة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية والبيئة.



وقال الدكتور عبدالعظيم محمد، إن الحملات ركزت على الالتزام بالأعداد المقررة بالترخيص الساري وضرورة تواجد الطاقم الموضح بالترخيص والتأكيد على أن قائد الوحدة حاصل على الدرجة التي تؤهله لقيادتها وعدم تواجد ركاب على سطح الوحدة ما لم يكن مرخصًا لها.

وأضاف، أنه توجد تعليمات مشددة للتأكد من فحص كل الوحدات النيلية المخصصة لنقل الركاب، والتأكد من توافر الاشتراطات الملاحية والتراخيص وعوامل الأمن والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ والالتزام بالحمولة المحددة لها ومنع منعا باتا الإبحار دون توافر هذه العوامل.