انضمام وكيل مجلس النواب لبيت العائلة المصرية

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، التشكيل الجديد لمجلس أمناء بيت العائلة المصرية.

ويرأس فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس مجلس الأمناء بالتناوب.

وضم التشكيل الجديد لمجلس الأمناء في عضويته، كلًّا من، الدكتور محمود حمدي زقزوق، رئيس مركز الحوار بالأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، و شوقي علام، مفتي الديار المصرية، نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، غبطة البطريرك الأنبا إسحق إبراهيم، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، نيافة المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا.

ويضم مجلس أمناء بيت العائلة المصرية: المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المهندس خالد عبد العزير، وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية الأسبق وأستاذ القانون الدولي،و محمد عبد السلام المستشار القانوني والتشريعي لشيخ الأزهر، عضو مركز الحوار بالأزهر.

ويضم التشكيل الجديد للمجلس، كلًّا من: الدكتور السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل مجلس النواب، نيافة الأنبا يوحنا قلته، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط، والدكتور جرجس صالح، الأمين العام السابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتور سميرة لوقا، مديرة منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، والدكتور مجدي عبد الملاك شنودة، المستشار القانوني لبيت العائلة المصرية، القس إرميا مكرم، كاهن كنيسة مارجرجس بالساحل، والدكتور رسمي عبد الملك، عميد معهد الدراسات القبطية سابقا، كما يضم التشكيل المنسق العام لبيت العائلة.

ونص القرار على أنه لرئاسة مجلس أمناء بيت العائلة دعوة من تراه من الشخصيات العامة لحضور الاجتماعات، على أن يجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، فيما يتولى المنسق العام ومنسق الفروع عرض تقارير العمل على مجلس الأمناء بصفة دورية .

ويهدف بيت العائلة المصرية، الذي جرى إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن من خلال العمل على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.