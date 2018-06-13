حريق في قطار أسيوط.. والهيئة: "مجرد ماس كهربائي"

كتب- أحمد نجيب:

اشتعلت نيران في القطار رقم 978، مكيف القاهرة أسيوط، اليوم الأربعاء، ما أدى لتعطل الحركة على خطوط الوجه القبلي وأسيوط.

وقال شهود عيان، لمصراوي، إن الركاب فوجئوا بتوقف القطار بعد اشتعال النيران بين عربة توليد القوى الخلفية والعربة قبل الأخيرة، ما أدى لفصل التكييف نهائيا عن القطار، ولا توجد أي إصابات حتى الآن.

من جانبها نفت هيئة السكك الحديدية اندلاع أي حريق بقطار القاهرة أسيوط رقم 978 مكيف، وقالت إن التعطل جاء نتيجة حدوث "شورت" في كابل التكييف ما بين عربة توليد القوى الخلفية والعربة التي أمامها أدى إلى حدوث عطل في التكييف.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه على الفور جرى عمل اللازم بمعرفة فريق الصيانة لعدم تعطيل القطار، واعتذرت الهيئة لركاب القطار على التأخير نتيجة هذا العطل المفاجئ الذي حدث وتسبب في تأخير القطار.