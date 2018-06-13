صحف اليوم تبرز استعدادات كأس العالم ولقاء الرئيس المبعوث الأممي لسوريا

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا، اهتمامات صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، الصادرة، اليوم الأربعاء.

وأبرزت الصحف الثلاث، تأكيد الرئيس السيسي استمرار المساعي المصرية لوقف تدهور الأوضاع في سوريا والحفاظ على مقدرات شعبها، مضيفا أن الموقف المصري الثابت من الأزمة يستند إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة الأراضي السورية وكيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب الشقيق في صياغة مستقبله، ومكافحة الإرهاب ومنظماته.

وأوضح الرئيس -خلال اللقاء- أهمية تكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلي حل شامل ودائم للأزمة، مؤكدًا دعم القاهرة جهود المبعوث الأممي وحرصها على نجاح مهمته.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تدخر وسعًا في سبيل دعم الشعب السوري ووقف معاناته وتلبية طموحاته لاستعادة الأمن والاستقرار، وكذا استعدادها لتكثيف اتصالاتها للتوصل إلى حل دائم للأزمة السورية، وفقًا لمرجعيات الحل السياسي، وبناء علي الثوابت والقواسم المشتركة المتفق عليها من مختلف الأطراف.

وأضاف راضي أن دي ميستورا عرض مستجدات الأوضاع في سوريا وجهود تسوية الأزمة، لافتًا إلى أنها تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي، داعيًا الأطراف المعنية إلى بذل مساعيها لكسر الجمود الحالي.

وأشاد المبعوث الأممي بالدور المصري في الشرق الأوسط، بوصفه من ركائز الاستقرار في المنطقة، مبديًا تطلعه إلى زيادة التنسيق والتشاور مع القاهرة، لما تحوزه من وعي واتزان وثقل إقليمي ودولي واتصالات مع مختلف الأطراف، بما يمكنها من القيام بدور محوري ورئيسي لتسوية الأزمة السورية.

كما اهتمت الصحف الثلاث، بلقاء الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع عدد من القادة والضباط والصف والجنود من رجال القوات المسلحة، ومشاركتهم تناول الإفطار وتقديم التهنئة لهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الوزير، في اللقاء، أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر.

وقدم الفريق أول صدقى صبحى التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم في المواجهات المستمرة مع قوى التطرف والإرهاب، مؤكدًا العقيدة القتالية والإيمانية الخالصة فهم خير أجناد الأرض وخط الدفاع الأول عن مقدرات الشعب المصرى العظيم.

وأشاد بما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد ومواقف بطولية في مواجهاتهم المستمرة ضد العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود والتصدي بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التي تواجه أمن مصر القومي في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن سعادته بالنجاحات المتلاحقة لرجال القوات المسلحة والشرطة في معركة الكرامة والشرف التى يخوضونها فى سيناء من أجل القضاء على الإرهاب.

وشدد على أن القوات المسلحة آلت على نفسها أن تبذل أقصى طاقة ممكنة وبعقيدة قتالية راسخة في التفاني للعمل والعطاء من أجل مصر وشعبها العظيم، مشيرًا إلى حاجة الوطن في المرحلة الحالية إلى جهد المخلصين من أبنائها الذين يؤثرون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار متمسكين بالروح القتالية التى تعينهم على الوفاء في إنجاز المهام والمسؤوليات التي تسند إليهم.

وأوضح وزير الدفاع أن القوات المسلحة تعمل بكل قوة فى دعم ركائز التنمية الشاملة للدولة والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن ما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية وإنجازات متلاحقة في الفترة الماضية فى العديد من القطاعات أعاد الثقة فى نمو الاقتصاد المصري واستعادة الأمن والاستقرار في جميع ربوع مصر.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة عبر جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت الصحف تصريحات وزيرة التضامن غادة والي حول صرف معاش "تكافل وكرامة"، والتي أكدت أن أصحاب "تكافل وكرامة" سيصرفون اليوم معاشاتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك وقبل موعدها بيومين، مشيرةً إلى أن صرف المعاش سيكون من خلال ٣٨٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

وعلى الصعيد الدولي، اهتمت الصحف الثلاث بالقمة التاريخية بسنغافورة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والتي اتفقا فيها على تحسين العلاقات الثنائية بين بلديهما، ووقعا بيانًا ختاميًا ووثيقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها، تضمنت تعهدات من جانب بيونج يانج بتعليق أنشطتها الصاروخية ونزع سلاحها النووي، بينما تقدمت الولايات المتحدة بضمانات أمنية لبيونج يانج.

وقالت الصحف إنه في بادرة على حسن النية، أكد الرئيس ترامب وقف المناورات الأمريكية العسكرية التي تعتبرها بيونج يانج تهديدًا لها، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات المفروضة حاليا على بيونج يانج مرتبط بالانتهاء الفعلي لبرنامجها النووي، وكشف عن أن كيم قبل دعوته لزيارة البيت الأبيض، وإن لم يحدد توقيت إتمام الزيارة، ولم يستبعد أن يزور هو شخصيًا كوريا الشمالية في "وقت معين".

وفي الشأن الرياضي، تابعت الصحف آخر استعدادات المنتخب الوطني للجولة الأولى من مونديال "روسيا 2018"، حيث تغادر بعثة المنتخب الوطني العاصمة الشيشانية جروزني، ظهر اليوم، في طريقها إلي مدينة إيكاترنبيرج الروسية، تمهيدًا لخوض أولى مباريات الفراعنة بكأس العالم 2018، حيث يستهل المنتخب مشواره بمواجهة أوروجواي، ظهر بعد غد الجمعة، على ملعب إيكاترنبيرج.

ولم يعلن الجهاز الفني الموقف النهائي للنجم محمد صلاح من المشاركة أمام أوروجواي.​