"مصر للسياحة" تنهي مفاوضات شراء 30 أتوبيسًا فاخرًا

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للسياحة، الانتهاء من مفاوضاتها مع الجانب الهندي للحصول على قرض ميسر لشراء 30 أتوبيسًا وميني باص سياحي فاخر، لضمه إلى أسطول النقل بالشركة.

وقال رشاد رفاعي، رئيس مصر للسياحة، إن الشركة انتهت من جميع الإجراءات والترتيبات مع الهند عن طريق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ونحن في انتظار تنفيذ الجانب الهندي لمنح القرض وعملية الشراء، وهو ما يأتي في إطار خطة تطوير قطاع النقل السياحي بالشركة ونجاح عمليات التحديث المستمر والتي كان آخرها العام الماضي.

وكانت الشركة تسلمت في العام الماضي 10 أتوبيسات سياحية فاخرة وضمتها إلى أسطول النقل، بلغ ثمنها نحو 18 مليون جنيه، سددتها الشركة نقدًا، وهي من طراز مرسيدس 600 موديل 2016 و2017 مجهزة بتجهيزات داخلية فاخرة ومزودة بدورات مياه، وذلك في إطار خطة الشركة للإحلال والتجديد المستمر للسيارات، وجلب سيارات حديثة لتواكب العصر وترضي العملاء والسياح الذين تقلهم الشركة داخل مصر إلى مقاصدهم السياحية المختلفة.

يذكر أن أسطول النقل بالشركة يضم حاليا أحدث طرازات وموديلات السيارات وسيصل عدد أسطول النقل بعد شراء السيارات الجديدة نحو 105 سيارات ليعد أكبر وأحدث أسطول نقل على مستوى شركات السياحة. ​