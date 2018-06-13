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جوائز الدولة| الرزاز يحصد "النيل للفنون".. و"وهبة" للعلوم الاجتماعية

01:13 ص الأربعاء 13 يونيو 2018
جوائز الدولة| الرزاز يحصد "النيل للفنون".. و"وهبة" للعلوم الاجتماعية

الدكتورة إيناس عبدالدايم

كتب - محمد عاطف:

حصد الدكتور مصطفى الرزاز، جائزة النيل في فرع الفنون، على خلاف التوقعات التي ذهبت إلى فوز منافسه الفنان جورج بهجوري.

جاء ذلك خلال اجتماع الأعضاء الدائمون والهيئة العليا بالمجلس الأعلى للثقافة، للتصويت على جوائز الدولة لعام ٢٠١٧، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وذلك خلال فى مقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا المصرية.

بينما ذهبت جائزة النيل في فرع العلوم الاجتماعية إلى مراد وهبة، وحصد الدكتور صلاح فضل الجائزة في فرع الآداب.

مصطفى الرزاز جورج بهجوري المجلس الأعلى للثقافة إيناس عبدالدايم
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