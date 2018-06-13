نادية لطفي وسلطان يحصدان "التقديرية" في مجال الفنون

كتب - محمد عاطف:

حصدت الفنانة نادية لطفي، والموسيقار محمد سلطان، جائزة الدولة التقديرية في فرع الفنون، بينما تم حجب الجائزة الثالثة من نفس الفرع.

في حين نال كل من الدكتور عبد الحكيم راضي والكاتب محمد قطب والدكتور كمال عيد الجائزة التقديرية في فرع الآداب.

ونال جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية كل من، الدكتور شبل بدران والدكتورة سعدية محمد على والدكتور أحمد رفعت والمستشار عبد العزيز الجندي.

جاء ذلك خلال اجتماع الأعضاء الدائمون والهيئة العليا بالمجلس الأعلى للثقافة، للتصويت على جوائز الدولة لعام ٢٠١٧، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وذلك خلال فى مقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا المصرية، مساء الثلاثاء.