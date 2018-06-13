ننشر قائمة الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية

كتب - محمد عاطف:

اعتمد الأعضاء الدائمون والهيئة العليا بالمجلس الأعلى للثقافة، الجوائز التشجيعية لعام ٢٠١٧، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وذلك خلال في مقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا المصرية مساء الثلاثاء.

وينشر مصراوي قائمة الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية كالتالي:

أولاً: جوائز الفنون:

١- عدد الجوائز ٨

٢- الفائزون ٧

٣- الجوائز التي حجبت ١

وذلك فاز الجائزة التشجيعية في الفنون لعام ٢٠١٧ الآتى أسمائهم:

١- في فرع فن الرسم والتصور الدكتورة/ فاطمـة عبـد الـرحمن عـن العمـل الفـائز رسـم القلم الجــــــــاف والأقـــــلام الـخشــبــیـــة المـــــلــــونــــة وورق الـــــــذهــــــب.

٢- في فرع التصور الجدارى الفنان/ محمد بنوى عن العمل الفائز هوائى ٤.

٣- فـي فـرع العـزف علـى آلات الـنفخ الخشـبى الـدكتور/ وسـام أمـین عـن العمـل الفـائز

كونشرتو رتشارد شت اروس للآبوا والأوركست ار.

٤- فـي فـرع تصـمم الرقصـات (الأداء الحركـى) المخرجـة والمصـممة/ ميريت مشـیل عن العمل الفائز الجمع یتنصل من الولاعة الزرقاء.

٥- فـــي فـــرع الأداء المســـرحى الممثلـــة/ إمـــان إمـــام عـــن العمـــل الفـــائز دور الزوجـــة مسرحية القصة المزدوجة للدكتور المى.

٦- في فرع الاحتفالات الشعبة الموالد حجب الجائزة.

٧- في فرع البناء فى خدمة المجتمع، مشروعات تصـمم وتنميـة المجتمعـات مناصـفة بــین المهنــدس/ كــرم إبــ ارهم والمهندســة/ نفــین عقــل عــن العمــل الفــائز مشــروع : تطور الف ارغ العام والارتقاء البیئة عزة خیر الله القاهرة.

٨- في فرع الإنتاج السـینمائى لفـیلم روائى طوـل الــمـنــتــجـة/ هــالـــة لطفـى عـن العمـل الفائز فیلم : الخروج للنهار.

ثانيًا: جوائز الآداب:

١- عدد الجوائز ٨

٢- الفائزون ٤

٣- الجوائز التي حجبت ٤

وبذلك فاز الجائزة التشجعة في الآداب لعام ٢٠١٧ الآتى أسمائهم:

١- في فرع ألف لیلة ولیلة فى الرواية المعاصرة حجب الجائزة.

٢- في فرع قضاا الم أرة فى الأدب النسوى حجب الجائزة.

٣- في فرع الرواية الأستاذ/ هانى عبد المرد عن العمل الفائز رواة : أنا العالم.

٤- في فرع مجموعة قصصة الأستاذ/ حسین عبد الرحم عن العمل الفائز شخص

ثالث.

٥- في فرع دیوان شعر المرحوم/ عبد الناصر علام عن العمل الفائز دیوان :

بیوت لا جد ارن.

٦- في فرع مسرحة شعرة حجب الجائزة.

٧- في فرع ترجمة كتاب علمى الدكتور/ وحید مصطفى شعیب عن العمل الفائز

كتاب: الأب الإلهى آى تألیف أوتو شادن.

٨- في فرع عرض مسرحى للأطفال حجب الجائزة.

ثالًثا: جوائز العلوم الإجتماعية:

١- عدد الجوائز ٨

٢- الفائزون ٤

٣- الجوائز التي حجبت ٤

وذلك فاز الجائزة التشجيعة في العلوم الإجتماعة لعام ٢٠١٧ الآتى أسمائهم:

١- في فرع الإعلام حجبت الجائزة.

٢- في فرع الشاب حجبت الجائزة.

٣- في فرع التارخ الأستاذ/ شرف طلعت السعید متولى عن العمل الفائز الأصولة الدینة حول العالم.

٤- في فرع الترة حجب الجائزة.

٥- في فرع علم النفس الدكتور/ أحمد موسى عن العمل الفائز مدخل إلى علم النفس الفیزولوجى.

٦- في فرع الجغ ارفا حجب الجائزة.

٧- في فرع الثقافة العلمة الدكتورة/ نجوى عوض عن العمل الفائز نحو ثقافة علمة متقدمة لمواكة الفكر الحضارى المعاصر.

٨- في فرع الد ارسات الاجتماعة الدكتور/ خـالد أبواللیل عن العمل الفائز التارخ الشعبى لمصر فى فترة الحكم الناصرى: رؤة جدیدة من وجهة نظر المهمشین.

رابعًا: جوائز العلوم الاقتصادية والقانونية:

١- عدد الجوائز ٨

٢- الفائزون ٢

٣- الجوائز التي حجبت ٦

وذلك فاز الجائزة التشجعة في العلوم الاقتصادة والقانوة لعام ٢٠١٧ الآتى أسمائهم:

١- الــقــانــون الــخـــاص حجب الجائزة.

٢- القانون العام والقانون الجنائى حجب الجائزة. ٣- الإست ارتیجة والأمن القومى حجب الجائزة.

٤- دارسات إفرقة حجب الجائزة.

٥- المشروعات الصغیرة حجب الجائزة.

٦- الحث العلمى والتطور الاقتصادى حجب الجائزة.

٧- ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان الدكتور/ جمال سلامة على محمد عن العمل

الفائز فلسفة الحق الإنسانى فى عالم متغیر.

٨- سياسات مناهضة التمییز الدكتور/ رامى عطا صدیق عن العمل الفائز مسلم

ولا مسيحى.​