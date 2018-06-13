تعرف على الفائزين بجوائز الدولة في فرع "التفوق"

كتب - محمد عاطف:

حصد كل من الدكتور محمد العبد، والكاتب الشاب أحمد مراد، جائزة التفوق في فرع الآداب، بينما حاز الكاتب صلاح سالم، والدكتورة إلهام محمد علي ذهني، جائزة التفوق فرع العلوم الاجتماعية، في حين فاز في فرع الفنون كل من الدكتور رضا محمد مصطفى، والدكتور سعيد بدر.

جاء ذلك خلال اجتماع الأعضاء الدائمون والهيئة العليا بالمجلس الأعلى للثقافة، الجوائز التشجيعية لعام ٢٠١٧، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وذلك خلال فى مقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا المصرية، مساء الثلاثاء.

وصدق الأعضاء الدائمون والهيئة العليا بالمجلس على محضر الاجتماع السابق، وأثنوا على التعديلات الجديدة لقانون تنظيم المجلس الأعلى للثقافة.