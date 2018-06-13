حجب 15 جائزة من فروع "التشجيعية"

كتب - محمد عاطف:

اعتمد الأعضاء الدائمون والهيئة العليا بالمجلس الأعلى للثقافة، الجوائز التشجيعية لعام ٢٠١٧، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وذلك خلال في مقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا المصرية.

وصدق الأعضاء الدائمون والهيئة العليا بالمجلس على محضر الاجتماع السابق، وأثنى على التعديلات الجديدة لقانون تنظيم المجلس الأعلى للثقافة.

وجرى حجب 15 جائزة من فروع الجائزة التشجيعية.