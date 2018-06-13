عزل سوري بمطار القاهرة للاشتباه في إصابته بالملاريا

كتب - طه عبيد:

عزلت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، راكبًا سورياً قادم من جنوب السودان؛ للاشتباه في إصابته بالملاريا بعد ظهور أعراض العدوى عليه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوبا، اشتبه طبيب الحجر الصحي في إصابة الراكب "محمد .ع. ا" 19 عاما بالملاريا، لظهور أعراض المرض عليه.

وقررت السلطات بمطار القاهرة عزل الراكب ونقله إلى مستشفى حميات العباسية تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، بتكليف من إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، للتأكد من خلوه من العدوى.