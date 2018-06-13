"الأعلى للثقافة" يصدق على تعديلات قانون المجلس

كتب - محمد عاطف:

بدأ قبل قليل، حفل التصويت على جوائز الدولة، في مقر المجلس الأعلى للثقافة فى ساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور الوزيرة إيناس عبدالدايم.

وصدق الأعضاء الدائمون والهيئة العليا بالمجلس على محضر الاجتماع السابق، وأثنوا على التعديلات الجديدة لقانون تنظيم المجلس الأعلى للثقافة.

كما أشاد المجتمعون بتخصيص جائزة النيل للمبدعين العرب التي تنطلق هذا العام لأول مرة بما يساهم في تحقيق الريادة الثقافة لمصر في محيطها العربي.

ودعت وزيرة الثقافة إلى ضرورة تفعيل دور المجلس في المرحلة القادمة، وأن يجتمع بصورة دورية لتطوير ومتابعة السياسات الثقافية، ووافق المجلس على اقتراح وزيزة الثقافة بشأن تحويل جائزة نجيب محفوظ إلى جائزة عالمية فى الإبداع مع زيادة قيمتها المالية وتوسيع نطاق الترشح والاعتماد على لجان تحكيم من داخل مصر وخارجها.

كذلك تمت الموافقة على التعديل الخاص بالمادة السادسة من القانون رقم ٨ باقتصار التصويت على القوائم القصيرة، بناء على اختيار لجان فحص المجلس.