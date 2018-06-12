​السيسي: "الحكومة تعبت واتعذبت.. وللأسف المواطنين ينتقدوها"

كتب- يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لا تمنع أحد من الدعم أو التموين، حتى مع النمو ينمو الدعم المقدم للمواطن ويمثل عبء على الدولة ومع ذلك لا نتوقف عن تقديم الدعم وهناك تحدي قوي يواجه مصر.

وتوجه السيسي خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، مساء الثلاثاء، بحديثه للمصريين: "فتشوا في كلامي كتير عشان تعروفوا إن مصر تحتاج إلى العمل ومش هنضيع أبناء الوطن معانا.. يا مصريين قولولي أعمل ايه ومستعد أسمع من المصريين عشان مصر تتقدم".

وأوضح، أن الوعي المجتمعي مهم جدا لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا، لافتا إلى أن توصيف ما نحن فيه بشكل غير حقيقي خطأ، منوها إلى استمرار العمل على محاسبة الفساد بشكل جدي ولن أترك أحد من المتجاوزين وذلك بإرادة الحكومة والمجتمع ككل وعلى الجميع مساعدتنا.

وتابع: "مش هنشيل المهندس شريف إسماعيل القضية وحده بل كلنا مع بعض ومفيش حاجة هتتعمل في مصر أنا مش مسئول عنها ولو كنتم معايا يبقى كتر خيركم".

وتابع السيسي: "مشكلة مصر إننا نستلف 330 مليار فقط للدعم ولا نستطيع السداد أو الفوائد الخاصة بهذه القرض".

وقال: "الحكومة تعبت واتعذبت الفترة الماضية لأنهم عايزين ينجزوا مهمة صعبة وللأسف المواطنين ينتقدوهم ويتهموهم بعدم الكفاءة وهذا الكلام من 50 سنة وللأسف لم نستطع التصدي له بقوة".