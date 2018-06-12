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السيسي: "محدش يعبث بأمن بلد فيها 100 مليون مواطن"

10:41 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
السيسي: "محدش يعبث بأمن بلد فيها 100 مليون مواطن"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل وعي حقيقي عن الأوضاع في مصر.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء: "محدش يعبث بأمن بلد فيها 100 مليون. كل واحد يخلي باله من كلامه لتشكيل وعي حقيقي لدى أسرته ومجتمعه".

وأضاف الرئيس: "الوعي المجتمعي مهم وتوصيف ما نحن فيه بشكل حقيقي يعزز من الثقة بين المواطن والدولة"، مؤكدًا أن الدولة جادة في محاربة الفساد وإطلاق يد المؤسسات الرقابية.​

السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية المؤسسات الرقابية

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