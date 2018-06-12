السيسي: "محدش يعبث بأمن بلد فيها 100 مليون مواطن"
القاهرة - مصراوي:
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل وعي حقيقي عن الأوضاع في مصر.
وقال الرئيس السيسي في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء: "محدش يعبث بأمن بلد فيها 100 مليون. كل واحد يخلي باله من كلامه لتشكيل وعي حقيقي لدى أسرته ومجتمعه".
وأضاف الرئيس: "الوعي المجتمعي مهم وتوصيف ما نحن فيه بشكل حقيقي يعزز من الثقة بين المواطن والدولة"، مؤكدًا أن الدولة جادة في محاربة الفساد وإطلاق يد المؤسسات الرقابية.
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