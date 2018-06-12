وزير التموين عن اختياره في الحكومة الجديدة: اسألوا الصحافة

كتب - علاء الغطريفي:



قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن تفاصيل لقائه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المكلف: "اسألوا الصحافة".

وأَضاف الوزير، أثناء إفطار الأسرة المصرية اليوم الثلاثاء، أن الأخبار في هذا الشأن عند الصحافة، مشيرًا إلى أن الإفصاح واجب في جولات التشكيل الوزاري الجديد.



ويشغل الدكتور علي المصيلحي حاليًا منصب وزير التموين في حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، وكان وزيرًا للتضامن الاجتماعي في العام 2005 إبان عهد مبارك.

كما شغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قبل استدعائه ليكون ضمن حكومة الدكتور شريف إسماعيل.