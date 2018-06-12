وزير التموين: الإفصاح والشفافية ضرورة في جولات اختيار الحكومة الجديدة

كتب - علاء الغطريفي:

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، على ضرورة وجود عاملي الإفصاح والشفافية في جولات تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الوزير، أثناء إفطار الأسرة المصرية اليوم الثلاثاء، إنه لا ضرر من الإفصاح عند تشكيل الحكومية الحالية أسوة بما كان يحدث في الماضي، في إشارة إلى تغطية وسائل الإعلام للقاءات الاستقبال التي كان يجريها رئيس الحكومة عند أي تشكيل وزاري جديد في ديوان الحكومة.

وعند سؤاله عن أيهما يفضل العمل في الحكومة أم البرلمان، قال الوزير: "أحب العمل البرلماني لكنني استدعيت لمهمة كان لزامًا علي قبولها خدمةً لبلدي، ويسألني أهلي في الشرقية دوما عن العودة إلى خدمتهم كبرلماني".

ويشغل الدكتور علي المصيلحي حاليًا منصب وزير التموين في حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور شريف إسماعيل.​