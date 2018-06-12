السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

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السيسي يطلب من إسماعيل ومدبولي الوقوف بجانبه في إفطار الأسرة المصرية

كتب- عمر مصطفى:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحضر السيسي، اليوم الثلاثاء، إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة مختلف الفئات من كبار رجال الدولة والإعلاميين ورؤساء الأحزاب وأبطال مصر من الرياضيين وشيوخ القبائل المصرية ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وألقى الرئيس، خلال الإفطار، كلمة شرح من خلالها الوضع الاقتصادي الحالي وخطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين.

كما استعرض الرئيس، التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وخطة الدولة لمواجهتها.