وزير التموين لمصراوي: الأجهزة الرقابية اتصلت بي قبل إعلان قضية الرشوة

كتب - علاء الغطريفي:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن الأجهزة الرقابية تواصلت معه قبل إعلان قضية الرشوة، المتهم فيها رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من العاملين في ديوان عام الوزارة.

وأوضح الوزير، أثناء إفطار الأسرة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه رد على مسؤولي الأجهزة الرقابية بالقول: "من الواجب فعل ما يجب أن يكون حتى إذا كانت تربطه ببعض المتهمين معرفة إنسانية، فالقانون فوق الجميع".

وأضاف أنه اتخذ عددًا من الإجراءات بعد هذه القضية، منها استدعاء القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث وجه بالالتزام بالشفافية في جميع نشاطات الشركة، مؤكدًا أن القضية لا تمسه بشكل شخصي.

وحول عيوب المركزية في إدارة أنشطة الشركة القابضة للصناعات الغذئية، قال الوزير: "ما دامت هناك قواعد وانضباط فلا مشكلة من المركزية مطلقًا".

وكانت الرقابة الإدارية أعلنت عن قضية الرشوة نهاية الشهر الماضي، وألقت القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي بمجلس النواب؛ لاتهامهم بتقاضي رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.​