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الأوقاف: "عيد الفطر" عنوان خطبة العيد

09:32 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
الأوقاف: "عيد الفطر" عنوان خطبة العيد

كتب - محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة عيد الفطر، بعنوان "عيد الفطر المبارك"، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى.

وقالت الوزارة، إنها تثق في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.​

وزارة الأوقاف عيد الفطر

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