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السيسي: أطلقنا يد المؤسسات الرقابية ضد الفساد.. و"الملف ده مفهوش هزار"

09:07 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
السيسي: أطلقنا يد المؤسسات الرقابية ضد الفساد.. و"الملف ده مفهوش هزار"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أطلق يد المؤسسات الرقابية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية لن تعمل منفردة، وعلى المجتمع تقديم يد المساعدة لها.

وأضاف السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الثاني، اليوم الثلاثاء: "الناس بتيجي تطرح حلول تطلب مكافحة الفساد، وهما ميعرفوش أن الملف ده مفهوش هزار".

وشارك في حفل الإفطار، المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة تسيير الأعمال، وعدد من الوزراء والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة.

السيسي المؤسسات الرقابية الفساد حفل إفطار الأسرة المصرية الثاني

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