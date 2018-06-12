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السيسي: يجب أن نتألم ونقاسي لكي نكون دولة قوية ذات شأن

08:35 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
السيسي: يجب أن نتألم ونقاسي لكي نكون دولة قوية ذات شأن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- عمر مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لو كانت إجراءات الإصلاح الاقتصادي طبقت عام 1977 لكان الوضع مختلفًا الآن.

وأضاف "السيسي"، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الثاني، اليوم الثلاثاء، أنه "يجب أن نتألم ونقاسي لكي نكون دولة قوية ذات شأن".

وتنفذ الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وواصل الرئيس السيسي: "لن نتمكن من الخروج من الدائرة التي تعيشها مصر إلا أن نكون معا في مواجهة التحديات".

السيسي الإصلاح الاقتصادي حفل إفطار الأسرة المصرية

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