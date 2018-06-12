"الآثار" ترد على أنباء وصف منتقدي لوجو المتحف الكبير بألفاظ غير لائقة

كتب- يوسف عفيفي

قالت وزارة الآثار، إن ما تردد عن وصف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، منتقدي لوجو المتحف المصري الكبير بألفاظ غير لائقة، أمر عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.

وتداولت العديد من المواقع الإخبارية الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء تفيد وصف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، منتقدي لوجو المتحف المصري الكبير بألفاظ غير لائقة.

وشدد "وزيري"، على عدم التفوه بأي ألفاظ غير لائقة لمنتقدي لوجو المتحف، وأنه يقدر جميع المنتقدين ويحترم آرائهم ووجهة نظرهم ويؤخذ نقدهم بعين الاعتبار، لافتًا إلى أ، الكل يسعى لرفعة الشأن الأثري في مصر وأمام العالم.

وناشد "وزيري"، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد ‏عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها ‏منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على مصلحة الوطن ‏في الداخل والخارج. ‏​