القوات المسلحة توقع مذكرة مع شركة صينية لتعظيم الاستفادة من الرمال السوداء

كتب- عمر مصطفى:

وقعت الشركة المصرية للرمال السوداء التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مذكرة تفاهم مع إحدى أكبر الشركات الصينية المتخصصة، لإنشاء الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء بالشراكة بين الجانبين المصري والصيني.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الشركة تهدف لتعظيم الإستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تنويع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة في تفعيل دراسات الجدوي الاقتصادية التي اعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلي للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمي عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمي.

وأكد اللواء أ ح عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، على أهمية إنشاء الشركة بالتعاون مع الجانب الصيني لبناء قاعدة من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في هذا المجال والاستعانة بالخبراء العالميين مع الالتزام بمعايير السلامه البيئيه العالمية، كذلك تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق مشاريع قومية تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتوفير الألاف من فرص العمل للشباب المصري.

من جانبه أشاد ممثل الشركة الصينية بمستوي التنسيق والتفاهم بين ممثلي الجانبين لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة التي تسهم في تحقيق الجدوي الاقتصادية للمشروع.

حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء أ ح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع ومحافظ كفر الشيخ والسفير الصيني بالقاهرة وممثلين عن الجانب المصري والصيني.