وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بكل قوة لدعم التنمية الشاملة للدولة

كتب- عمر مصطفى:

قال الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر.

جاء ذلك خلال لقاء القائد العام بعدد من القادة والضباط والصف والجنود من رجال القوات المسلحة بقوات الدفاع الجوى والمنطقة الغربية العسكرية وهيئة الشئون المالية وهيئة القضاء العسكري وإدارة المشاة والمدفعية وهيئة الإمداد والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشاركتهم تناول الإفطار وتقديم التهنئة لهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة عبر جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وقدم القائد العام، التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم خلال المواجهات المستمرة مع قوي التطرف والإرهاب، مؤكدًا العقيدة القتالية والإيمانية الخالصة فهم خير أجناد الارض وخط الدفاع الأول عن مقدرات الشعب المصري العظيم.

وأشاد القائد العام بما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة ضد العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود والتصدي بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتحديات التي تواجه أمن مصر القومي في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن سعادته بالنجاحات المتلاحقة لرجال القوات المسلحة والشرطة خلال معركة الكرامة والشرف التي يخوضونها في سيناء من أجل القضاء على الإرهاب.

وأوضح أن القوات المسلحة آلت على نفسها أن تبذل أقصى طاقة ممكنة وبعقيدة قتالية راسخة في التفاني للعمل والعطاء من أجل مصر وشعبها العظيم، مشيرا إلى حاجة الوطن في المرحلة الحالية إلى جهد المخلصين من أبنائها الذين يؤثرون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار متمسكين بالروح القتالية التي تعينهم على الوفاء في إنجاز المهام والمسئوليات التي تسند إليهم.

وأضاف القائد العام أن القوات المسلحة تعمل بكل قوة في دعم ركائز التنمية الشاملة للدولة والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة من أجل مستقبل أفضل الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن ما يجري تنفيذه من مشروعات قومية وانجازات متلاحقة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات اعادت الثقة في نمو الإقتصاد المصرى واستعادة الأمن والاستقرار في جميع ربوع مصر.

حضر اللقاءات الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.