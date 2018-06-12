الجريدة الرسمية تنشر الأسعار الجديدة للكهرباء

كتب- محمد صلاح:

نشرة الجريدة الرسمية، الأسعار الجديدة للكهرباء والتي ستطبق إبتداء من شهر يوليو المقبل، وذلك وفقا لإعادة هيكلة الأسعار.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن نسبة الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء ستبلغ 26%، خاصة أن تكلفة سعر الكيلو وات جنيه و4 قروش، مضيفا أنه لو تركنا الأسعار الحالية، كما هي لبلوغ الدعم 69 مليار جنيه.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقد حاليا بمقر وزارة الكهرباء بالعباسية، الثلاثاء، لإعلان أسعار الشرائح الجديدة أن زيادة الأسعار عملية حتمية، ولكن لا بد من تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.